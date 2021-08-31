В США подсчитали потери в ходе миссии в Афганистане

Почти двадцатилетняя миссии США в Афганистане привела к потере более 2 тысяч американских военнослужащих и мирных граждан, сообщил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

«Эта миссия не далась нам легко. Она обошлась в 2461 убитых американских военнослужащих и мирных жителей, а также в более 20 тысяч раненых. К сожалению, в это число входит 13 американских военнослужащих, которые были убиты на прошлой неделе террористом-смертником ИГ (организация запрещена в России), — сказал Маккензи.

Он подчеркнул, что военное командование ценит их жертву и «героические свершения».

Ранее министерство обороны США подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана. Также в Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты продолжат попытки организовать выезд оставшихся там граждан США.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Талибы обозначили 31 августа крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».