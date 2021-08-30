Американские системы ПВО сбили пять ракет, выпущенных по кабульскому аэропорту

По аэропорту афганской столицы Кабула было выпущено пять ракет, их перехватили системы ПВО армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник назвал количество ракет и отметил, что пока неизвестно, сколько снарядов уничтожили системы ПВО.

Чиновник добавил, что в отчете с которым он ознакомился не было написано о жертвах среди американцев. Однако, по его словам, могут поступить новые данные.

Ранее представитель «Талибана (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид заявил, что движение в скором времени будет полностью контролировать аэропорт.

Вооруженные силы США накануне перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво заявил, что страны Запада вывезли почти 140 тыс. человек из Афганистана. Он отметил, что Соединенные штаты и их союзники по коалиции организовывали по 120 авиарейсов ежедневно.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь бежать из страны.