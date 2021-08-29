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Последний самолет с британскими военными прибыл из Афганистана в Великобританию

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Petros Karadjias/AP

Последний самолет с британскими военными прибыл из Афганистана в Великобританию, сообщает телеканал Sky News.

«Последний самолет с британскими военными из Афганистана прибыл на военно-воздушную базу Брайз Нортон после окончания двадцатилетней кампании Великобритании в Афганистане», — указано в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к нации в связи с завершением эвакуации.

«Все оставшиеся солдаты, дипломаты и гражданские служащие уже покинули (Афганистан), это завершение миссии, подобной которой мы никогда не видели в нашей жизни», — прокомментировал Джонсон.

По данным Sky News, в последних рейсах из Афганистана британские военные смогли вывезти около 2 200 мирных жителей, в том числе малолетних и новорожденных детей.

Ранее последние британские военные покинули Афганистан.

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