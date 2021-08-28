Военно-технический форум «Армия-2021» посетили более 1,7 млн человек

Международный военно-технический форум «Армия-2021» завершился в Подмосковье, на мероприятии побывали свыше 1,7 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве отметили, на форум приехали 320 представителей иностранных военных ведомств из 117 стран, пославших свои официальные военные делегации, из которых 36 высокого уровня.

Как уточнили в Минобороны РФ, на полях форума было проведено 87 двусторонних встреч, из которых 37 — с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса прошло 50 двусторонних встреч.

На мероприятии выставочную экспозицию представили 60 иностранных компаний и организаций из 12 государств. В их числе Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Франция, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция.

При этом национальные выставочные экспозиции были у Белоруссии, Казахстана, Индии и Пакистана. В общей сложности в выставочной экспозиции форума поучаствовали свыше 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представили более 28 тыс. образцов и технологий военного и двойного назначения.

Военно-технический форум «Армия» проводился в седьмой раз.

Как сообщалось, на форуме «Армия-2021» был представлен в том числе первый опытный образец российского боевого экзоскелета с электродвигателями.