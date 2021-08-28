Пентагон намерен возродить советского «морского монстра»

Министерство обороны Соединенных Штатов выдало заказ своему Управлению перспективных исследовательских проектов на создание аналога советского «морского монстра» — экраноплана, сообщает журнал Popular Mechanics.

Советский ракетоносец-экраноплан проекта 903 «Лунь» был создан в 1986 году и предназначался до поражения надводных кораблей противника. Изначально планировалось построить восемь таких ракетопланов.

Пентагону нужен новый транспорт для того, чтобы обойти традиционные ограничения воздушного и морского типа транспортов. Экраноплан позволит максимально быстро доставлять грузы и солдат в зону боевых действий, близкую к побережью.

Также экраноплан можно будет использовать в качестве мобильной базы для беспилотных роботизированных транспортных средств или патрульного средства для Арктики.

«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», — написал автор статьи.

В 2020 году американские СМИ сообщили о создании в России «морского монстра».