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Американский политолог предрек США фиаско в потенциальной войне с Китаем и Россией

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Bullit Marquez/AP

Бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей колонке в журнале The National Interest выразил мнение, что у Соединенных Штатов есть мало шансов на победу в потенциальной войне с Россией и Китаем.

Политолог считает, что если такой конфликт произойдет, то США потребуется «огромные общенациональные усилия», каких страна не знала много поколений. Митчелл уверен, что потенциальная война полностью истощит американскую армию.

«По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы армии США, а может быть, даже полностью истощит их», — заявил он.

Бывший помощник госсекретаря также полагает, что само существование Соединенных Штатов будет под большой угрозой в случае ядерного конфликта.

Он также сделал вывод, что главной стратегией Вашингтона на сегодняшний день должно быть недопущение войны на два фронта с Китаем и Россией. При этом Митчелл указал, что с 2018 года Национальная стратегия США ориентирована на ведение войны с самым боеспособным противником государства – Китаем.

Ранее заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и РФ могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии.

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