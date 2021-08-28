Президент Эстонии предложила ЕС разместить в стране ПВО для сдерживания России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности для сдерживания России.

По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

Глава государства предложила Брюсселю создать механизм, который поможет распределять эти расходы.

«Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения», — сказала она в интервью журналу Diplomaatia, передает EER.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом находятся в плачевном состоянии. По его словам, контакты с Брюсселем сведены к минимуму из-за политики лидеров Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.