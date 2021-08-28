В Германии назвали европейские армии беспомощными после Афганистана

Европейские страны не способны самостоятельно заниматься развитием вооруженных сил и обороной, полагаясь в этом отношении на Соединенные Штаты. Особенно заметна эта тенденция стала после войны в Афганистане и продолжающейся эвакуации из аэропорта Кабула, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

«Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал автор статьи.

Он напомнил, что Ангела Меркель в 2017 году, после победы на очередных выборах в Германии, призвала европейских лидеров более активно заниматься обеспечением безопасности своих стран.

«Однако, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО ничего не изменилось», — пишет автор.

Отмечая снижение интереса президента США Джо Байдена к европейским странам-участникам НАТО, автор указывает на большие риски и опасные последствия такой тенденции.

Ранее стало известно, что в распоряжении талибов (организация запрещена в России) могла оказаться военная техника США на $85 млрд.