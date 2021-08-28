Испытания самоходной установки «Мальва» завершатся в 2022 году

Все испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Мальва» планируется завершить в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Опытный образец 152-миллиметрового самоходного колесного артиллерийского орудия «Мальва» в настоящее время проходит предварительные испытания. Полный цикл испытаний САО, включая государственные, планируется завершить к концу 2022 года», — заявили в концерне.

Серийное производство вооружения, по оценке предприятия, может начаться после 2023 года.

Отмечается, что после государственных испытаний госзаказчик будет принимать решение о создании 155-миллиметрового экспортного образца «Мальва».

САУ «Мальва» была разработана ЦНИИ «Буревестник» в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». Разработка боевой машины велась под патронажем «Уралвагонзавода», частью которого является «Буревестник».

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