США выделят Украине $60 млн

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине помощи в размере $60 млн за счет средств Пентагона. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, глава государства распорядился направить средства «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».

Ранее поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Джордж Кент заявил, что Украина входит в пятерку стран по объему оказываемой Вашингтоном поддержки.

До этого сообщалось, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Киеву на $100 млн.