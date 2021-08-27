Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане не повлияли на проведение «АрМИ-2021»

Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Казахстане не повлияли на проведение армейских международных игр «АрМИ-2021», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева.

«Они проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся, они продолжаются по плану», — пояснил Ермекбаев.

В рамках «АрМИ-2021», в Казахстане, на территории военной базы в Жамбылской области пройдет два конкурса.

Ранее власти Казахстана заявили, что не исключают версию поджога на складе с боеприпасами.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени.

Сообщается о десятках пострадавших, по последним данным, 28 из них находятся в больницах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.