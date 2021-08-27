Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал предыдущего президента Дональда Трампа ответственным за гибель 12 американских военнослужащих, которые погибли в результате терактов в Кабуле в четверг, 26 августа, сообщает YouTube-канал Белого Дома.

«Я несу ответственность за все, что произошло. Но вот в чем дело <...> — бывший президент США заключил сделку с «Талибаном (организация запрещена в России)». О том, что все американские войска покинут Афганистан к 1 мая [2021 года — «Газета.Ru»]. Взамен ему пообещали, что «Талибан» будет атаковать других [членов коалиции] — но не будет атаковать войска американцев», — заявил Байден в ответ на вопрос о том, кто несет ответственно за гибель 11 американских морских пехотинцев и одного военного медика.

Оказалось, что Байден неправильно понял вопрос, однако он продолжил настаивать на том, что Дональд Трамп дал опрометчивые обещания, из-за чего, по мнению Байдена, погибли 12 американских военных.

Ранее президент США Джо Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят.