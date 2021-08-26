СМИ: один из взрывов в Кабуле контролировался войсками США

Один из взрывов в столице Афганистана был контролированным подрывом, проведенный войсками США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения «Талибан (организация запрещена в России)».

В публикации отмечается, что последние взрывы были произведены военными силами США для того, чтобы уничтожить собственные боеприпасы. При этом, угрозы для гражданских нет.

Ранее стало известно об очередных взрывах, произошедших в столице Афганистана – Кабуле.

Террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула.

Террорист движения подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.