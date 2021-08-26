Вертолет Ми-17 ВМС Мексики упал в штате Идальго

Вертолет Ми-17 Военно-морских сил Мексики упал в мексиканском штате Идальго. Об этом у себя в Twitter написал губернатор этого региона Куитлауак Гарсиа.

Инцидент произошел в районе Агуа-Бланка после взлета воздушного судна. На его борту был глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.

Министр в cвоем Twitter сообщил, что он и другие должностные лица во время полета инспектировали районы, которые пострадали от урагана «Грейс».

Он отметил, что в результате случившегося никто не погиб.

«Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали», — написал Сиснерос в соцсети.

На видео с места происшествия, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости», видно, как вертолет снижается над полем, поднимается вновь, после чего падает.

Ранее на востоке Мексики разбился вертолет Black Hawk, принадлежащий мексиканским ВМС. Жертвой крушения стал один человек. Также в результате инцидента пострадали девять человек.