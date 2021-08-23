Baza: в Астраханской области во время плановых работ сгорел истребитель МиГ-29

В Астраханской области в войсковой части в Наримановском районе рано утром загорелся истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что самолет вспыхнул во время плановых ремонтных работ и полностью выгорел. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Астраханской области во время тренировочного полета разбился другой МиГ-29. Тогда в результате аварии погиб пилот истребителя. По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, причиной крушения самолета могли стать тяжелые погодные условия, так как рядом с зоной полета находятся горы Дагестана и Каспийское море, где нередко образовывается грозовая облачность. Попов не исключил, что трагедия могла случиться из-за потери контроля высоты в ходе выполнения маневров. Кроме того, он допустил, что летчик отвлекся от приборного полета, а также заявил о возможном отказе техники.