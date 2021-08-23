Российские военные смогли навести ракеты «Циркон» со сверхдальнего расстояния

Министерство обороны успешно испытало уникальную автоматизированную систему управления (АСУ) авиацией и кораблями, предназначенную как для новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», так и для ракет предыдущих поколений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

В статье говорится, что АСУ протестировали во время масштабных учений Северного флота, прошедших в августе 2021 года. Два самолета Ту-142 с расстояния в несколько сотен километров передали ударным кораблям информацию об условном противнике, после чего система сама определила наиболее важные цели, выбрала способ их уничтожения и выполнила задачу.

Авторы отмечают, что новая технология может управлять и перспективными ракетами «Циркон», и ракетами прошлых поколений — «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр». Источники издания назвали новинку одним из важнейших инструментов управления кораблями и подводными лодками, с которых запускаются гиперзвуковые ракеты.

«Россия первой в мире получила гиперзвуковое оружие, и новая АСУ необходима, чтобы полностью раскрыть все его сильные стороны», — приводятся в тексте слова военного эксперта Владислава Шурыгина.

Он добавил, что система сможет также получать сигналы от радаров и спутников.

Ранее глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что военные датчики США недостаточно эффективно фиксируют присутствие гиперзвуковых ракет, а Россия является лидером в создании этого вида вооружения.