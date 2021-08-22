Минобороны России предупредило о появлении ментального типа войны

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил о появлении нового типа войны - ментального. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в подмосковной Кубинке, слова советника приводит РИА «Новости».

«В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны - ментальной войны», - подчеркнул Ильницкий.

По его словам, подобная война уже идет и началась она «далеко не сегодня и даже не вчера, но оформилась как важнейший инструмент и тип глобального противоборства именно в наши дни». Ильницкиий полагает, что цель войны нового типа - это уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника.

«Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации. Причем это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей», - отметил советник главы Минобороны России.

Одним из способов ведения ментального конфликта, по мнению Ильницкого, является внесение изменений в инфополе, знания, факты и сведения. Одно из основных направлений подобной войны является борьба за историю, а для этого применяются тонкие технологии, способные влиять как на отдельных людей, так и на большие их скопления, добавил он.

По мнению Ильницкого, ментальная война, ведущаяся против России с использованием, в том числе, технологий искусственного интеллекта, является самым опасным типом «холодной войны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на внешнеполитической арене США ведут себя, как «дворовый хулиган». В то же время министр предупредил, что российская сторона хоть и не ищет конфронтации, но способна защитить себя.