Путин заявил, что российская боевая авиация является лучшей в мире

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями «Единой России» заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации, сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, российские боевые самолеты «не просто конкурентоспособные, а лучшие в мире».

«Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе. На мероприятии также присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага. Подъем бело-сине-красного триколора на верхушку флагштока рядом с монументом Победы президентский оркестр сопроводил исполнением «Славься» Михаила Глинки. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.