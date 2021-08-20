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В Сирии российские системы ПВО уничтожили более 20 ракет, запущенных ВВС Израиля

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», которые стоят на вооружении сирийской армии, уничтожили 22 из 24 ракет, запущенных израильскими истребителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Инцидент произошел 19 августа: около 23:00 шесть истребителей ВВС Израиля, находившихся в воздушном пространстве Ливана, выпустили 24 управляемы ракеты по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено 22 ракеты. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет», — заявил Кулить.

Ранее SANA опубликовала в Twitter видео, на котором сирийские силы противовоздушной обороны защищают небо над Дамаском.

После нападения Сирийские власти обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой «привлечь Израиль к ответственности за его агрессивные действия против Сирии, которые участились в последнее время».

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