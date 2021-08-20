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Пентагон заявил о сохранении присутствия ИГИЛ* и «Аль-Каиды*» в Афганистане

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Reuters

Боевики «Аль-Каида (организация запрещена в России)»* и «Исламское государство»* (организация запрещена в РФ) сохраняют свое присутствие в Афганистане. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА «Новости».

По его словам, в Минобороны Соединенных Штатов не считают, что численность боевиков этих организаций «запредельно высока», но американская сторона не располагает конкретными цифрами.

«Мы не думаем, что их присутствие достаточно велико, чтобы представлять угрозу для территории нашей страны, какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад», — отметил Кирби.

Ранее представитель «Талибана» (организация запрещена в России) Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят «Аль-Каиде» и другим группировкам осуществлять деятельность в Афганистане.

До этого в Пентагоне заявили, что «Талибан»* с апреля по июнь текущего года продолжало предоставлять убежище «Аль-Каиде» на территории Афганистана.

Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с афганской земли, что спровоцировало вторжение войск США в 2001 году. С того времени бен Ладен являлся главной целью американской «войны против терроризма». 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента Барака Обамы в собственном убежище в Пакистане.

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