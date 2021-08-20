Военные РФ и Турции ищут тайники боевиков в Алеппо

Военные полицейские российских Вооруженных сил совместно с турецкими военными продолжают патрулирование приграничной зоны в провинции Алеппо на севере Сирии, переедет РИА «Новости».

«Решаются следующие задачи: удержание инициативы присутствия Вооруженных сил Российской Федерации, стабилизация политической и экономической обстановки в регионе», — сообщил представитель военной полиции Виктор Сосюра.

Он уточнил, что патрулям удается обнаруживать ранее устроенные боевиками подземные тайники.

Патрулирование проводится при поддержке российской авиации.

Город Алеппо был центром вооруженного противостояния в 2012–2016 годах в ходе гражданской войны в Сирии. Будучи крупнейшим городом страны по населению и до войны бывший «экономической столицей Сирии», Алеппо рассматривался как имеющий большое стратегическое и политическое значение. Регион был освобожден при поддержке российских ВКС.

Ранее сообщалось, что террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо.