На базе Ил-76 предлагается создать летающий авианосец для дронов

Генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков накануне форума «Армия-2021» заявил, что в его компании разрабатывается проект летающего носителя ударных и разведывательных БПЛА «Молния» на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, передает РИА «Новости».

«Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования «Молний» на Ил-76», — рассказал Богатиков.

По его словам, ранее Министерству обороны России были представлены макеты разработки, а в ближайшее время «Кронштадт» планирует принять участие в конкурсе на выполнение эскизного проекта.

«То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое — это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны», — рассказал Богатиков.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2021» покажут андроида, способного принять облик любого человека.