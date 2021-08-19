Сирийские ПВО отразили атаки над Дамаском

Сирийские силы противовоздушной обороны защищают небо над Дамаском от враждебных объектов, сообщает агентство SANA.

В Twitter агентства опубликовано видео с места событий.

По данным источника, накануне вечером «израильский противник осуществил воздушную агрессию с применением ракет со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск и в районе города Хомс».

Ранее местные жители сообщили РИА «Новости», что в Ливане наблюдали активность военных самолетов на низкой высоте — они, предположительно, могли принадлежать израильским ВВС.

Ранее израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.