Экс-командир Рижского ОМОНа: Горбачева хотели отстранить за два года до ГКЧП

Бывший командир Рижского ОМОНа Чеслав Млынник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что президента СССР Михаила Горбачева планировали отстранить за два года до создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«За два года такие планы уже были. Шли об этом разговоры. О том, что Горбачев ведет страну не туда, куда надо, что дело идет к развалу», – рассказал Млынник.

Первая попытка отстранить Горбачева была предпринята, когда он в 1989 году покинул ГДР на вертолете и пересек границу с ФРГ, не согласовав вопрос с ЦК Компартии, рассказал Млынник.

При этом экс-командир Рижского ОМОНа ссылается на разговор с членом ГКЧП, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым и другими руководителями «путча», с которыми он находился «на прямой связи».

В августе 1991 года Чеслав Млынник возглавлял Рижский ОМОН и по приказу главы МВД СССР Бориса Пуго взял под контроль основные стратегические объекты в Риге. Латвия стала единственной советской республикой, где ГКЧП победил на несколько дней.

О подробностях операции ОМОНа в Риге, стратегии «путчистов» в Москве, планах об отстранении Михаила Горбачева, роли генерала Александра Лебедя и предложении Борису Ельцину возглавить ГКЧП – в материале «Газеты.Ru».