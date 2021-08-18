СМИ: в Подмосковье обнаружили два черных ящика с разбившегося Ил-112В

Два бортовых самописца — параметрический и речевой – были найдены на месте крушения Ил-112В в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке», — рассказал источник агентства.

По его словам, расшифровывать данные с самописцев начнут в четверг в специальной лаборатории.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе испытаний в Кубинке. Пилоты, которые управляли самолетом, до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от домов.

Некоторые эксперты полагают, что отказ системы флюгирования винтов двигателей не позволил пилотам посадить самолет. Перед крушением экипаж воздушного судна доложил о возгорании правого двигателя. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.