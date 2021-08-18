В ОАК прокомментировали судьбу опытного самолета Ил-114-300

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли информацию о том, что опытному образцу пассажирского самолета Ил-114-300 запретили совершать перелет из аэродрома «Жуковский» в Кубинку, где он должен будет стать одним из экспонатов форума «Армия-2021», сообщает ТАСС.

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», — заявил представитель ОАК.

До этого источник ТАСС в авиастроительной области сообщил, что Ил-114-300 якобы запретили совершать перелет из «Жуковского» в Кубинку после катастрофы с другим опытным образом, легким военно-транспортным самолетом Ил-112В.

Ранее была названа причина штопора Ил-112В перед крушением.

На борту опытного образца самолета находились три человека, все они погибли. Агентство сообщило, что Ил-112В был собран в Воронеже, а в Московскую область прилетел 13 августа для испытаний перед демонстрацией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет России, разработанный с нуля в постсоветский период. Над проектом начали работать в 2014 году, его создают на замену устаревшему Ан-26. Первый полет опытного образца самолета состоялся в 2019 году, второй — в марте этого года на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Серийное производство самолетов планировали начать в 2023 году.