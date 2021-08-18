Минобороны подпишет 45 госконтрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»

Министерство обороны намерено подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на общую сумму в размере 500 млрд рублей в ходе предстоящего форума «Армия-2021». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем. Помимо этого, планируется также подписать контракты на поставки спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — добавил Шойгу.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Армия-2021» Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов.