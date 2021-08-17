Российские военные начали учения в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

На фоне ситуации в Афганистане около 1 тыс. российских военных начали учения в Таджикистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.

Как говорится в сообщении, военнослужащие 201-ой военной базы вышли на полигоны «Ляур» и «Самбули» для совершенствования навыков по боевой подготовке. Учения будут проходить в течение месяца.

В ЦВО отметили, что артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб, а также военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности. Инженерно-саперные подразделения будут проводить разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты радиоэлектронной борьбы отработают защиту от беспилотных летательных аппаратов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. В состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану в случае возникновения угрозы со стороны Афганистана.