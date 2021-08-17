Появилось видео с падением самолета Ил-112В в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился, когда выполнял полет в Московской области. Очевидцы успели снять ролик, в котором видно момент крушения лайнера.

В видео показано, что за несколько минут до происшествия у самолета горел один из двигателей. Потом он пролетел над лесом, начал снижать высоту и упал.

Через несколько секунд последовал, по предварительным данным, взрыв.

На борту Ил-112В находились три члена экипажа, их судьба выясняется, сообщил ТАСС источник.

По одной из предварительных версий, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. «Ростех» планирует создать комиссию для выяснения причин падения лайнера в Подмосковье. Информацию об аварии Ил-112В подтвердили в пресс-службе ОАК.

Предполагалось, что Ил-112В покажут на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Жуковском.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.