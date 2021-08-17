Пентагон: Талибы** не пытаются атаковать американских военных

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) не нападают на аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, который контролирует американская армия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби.

«На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту», — заявил он журналистам.

По его словам, на встрече с талибами американские военные дали ясно понять, что ответят силой на любую агрессию.

Кирби отметил, что в аэропорту афганской столицы несколько раз звучала стрельба, но Пентагон не винит в этом «Талибан», и добавил, что в одной из перестрелок легкое ранение получил американский военнослужащий — он уже вернулся в строй.

Ранее сообщалось, что Соединенные штаты направят в Кабул 3,5 тыс. военных для защиты столичного аэропорта.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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