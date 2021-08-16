В Узбекистане заявили о столкновении Миг-29 с афганским самолетом в небе

Афганский Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись в небе над Узбекистаном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что инцидент произошел 15 августа. При этом оба пилота живы, поскольку успели катапультироваться.

В Генпрокуратуре Узбекистана подчеркнули, что три афганских военных самолета «Эмбрайер-314», запросившие разрешение на посадку в аэропорту «Хонабад», были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана «МиГ-29»

Но во время сопровождения «Эмбрайер-314» и «МиГ-29» столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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