Узбекистан осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме

Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые меры безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По мере обострения ситуации в Афганистане части пограничных войск в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном) были переведены на усиленный режим», — рассказали в погранвойсках республики.

В публикации отметили, что на дежурство были переведены подразделения Минобороны, МВД и нацгвардии Узбекистана.

В погранведомстве отметили, что в Термезе в связи с последними событиями на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.

Ранее группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном с целью получения убежища.

15 августа МВД Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) начали наступление на Кабул, однако администрация президента страны заявила, что обстановка в столице находится под контролем.

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