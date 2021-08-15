СМИ: после вступления талибов* в Кабул началось формирование временного правительства

В Афганистане после вступления талибов (организация запрещена в России) в Кабул началось формирование временного правительства. Об этом сообщает Al Arabiya в Twitter.

Издание отмечает, что экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства Афганистана.

15 августа МВД Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» начали наступление на Кабул, однако администрация президента страны заявила, что обстановка в столице находится под контролем.

Ранее представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» утверждают, что в Кабуле нет боевых действий, и движение взяло под свой контроль весь Афганистан.

Передача власти в Афганистане состоится 15 августа в президентском дворце, а президент Афганистана Ашраф Гани сдаст власть «в течение нескольких часов».

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».

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