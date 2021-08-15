Правительство Узбекистана ведет переговоры с Афганистаном и талибами* о беженцах

Пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов рассказал, что власти республики ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения «Талибан», — подчеркнул Кабулжанов.

Он добавил, что непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства республики в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Ранее в МИД Узбекистана сообщили, что группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном с целью получения убежища.

По данным дипломатического ведомства, узбекские пограничники организовали временное размещение перешедших границу афганских военных, предоставили питание и оказали медицинскую помощь раненым.

В ведомстве подчеркнули, что на афганской части моста «Термез-Хайротон» отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана.