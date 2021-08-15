Афганские военные перешли границу Узбекистана

Группа из 84 афганских военнослужащих пересекла границу с Узбекистаном с целью получения убежища, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на узбекский МИД.

«Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», — заявили в узбекском МИД.

По данным дипломатического ведомства, узбекские пограничники организовали временное размещение перешедших границу афганских военных, предоставили питание и оказали медицинскую помощь раненым.

«В это же время на афганской части моста «Термез-Хайротон» отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи», — дополнили в МИД Узбекистана.

Ранее местный политик заявил о заговоре при взятии талибами (организация запрещена в России) Мазари-Шарифа.