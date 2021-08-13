Спецпредставитель Путина назвал угрозу «Талибана»* заслуженной

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя «Газете.Ru» ситуацию в Афганистане, заявил, что власти страны заслужили угрозы, исходящие от запрещенного в РФ движения «Талибан» (организация запрещена в России).

«Правительство Афганистана однозначно заслужило угрозы со стороны «Талибана» благодаря своей политике. Перспективы захвата талибами Афганистана есть и были, но этого не случится в ближайшее время. В настоящий момент угрозы нашему посольству в Кабуле я не вижу», — заявил Кабулов.

Ранее сообщалось, что талибы захватили еще один региональный центр Афганистана — Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

В последние месяцы «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует завершить операцию в стране до 11 сентября 2021 года.