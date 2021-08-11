Киев объяснил предложение разместить ПВО США на Украине

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в ходе брифинга рассказал, что заявления вице-премьера Украины Алексея Резника о размещении на украинской территории средств противовоздушной обороны (ПВО) США не стоит рассматривать всерьез и считать официальной позицией государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», — отметил Никифоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв украинских властей разместить американские системы противовоздушной обороны на территории Украины доказывает провокационный характер этой страны как в регионе, так и в отношении российской стороны.