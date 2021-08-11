В Приморье начались совместные российско-лаосские учения «Ларос-2021»

В Приморском крае начались совместные российско-лаосские учения «Ларос-2021», в них задействованы порядка 500 военных и 100 единиц военной техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Отмечается, что маневры проводятся на полигоне «Сергеевский».

«В ходе учения «Ларос-2021», которое продлится до 19 августа, запланировано проведение стрельб танковыми экипажами, розыгрыш тактических действий с этапом боевой стрельбы», — сообщили в ВВО, добавив, что мероприятие носит антитеррористическую направленность.

В ходе маневров военные Лаосской Народно-Демократической Республики воспользуются российской бронетехникой.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что целью «Ларос-2021» станет отработка навыков по борьбе с международным терроризмом.

Учение «Ларос-2021» планировалось заблаговременно. Еще в прошлом году предполагалось, что в 2021 году Сухопутные войска Вооруженных сил России примут участие в девяти совместных с иностранными армиями учениях.

В этом году состоятся совместные российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство-2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия-2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Семь учений пройдут на территории России, и еще два — за ее пределами.