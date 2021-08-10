Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал страшнейшей внутренней угрозой разложение общества в стране. Об этом он заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает РИА «Новости».

«Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — сказал он.

По словам министра, разложение общества внутри страны происходит последние десятилетия.

Ранее Шойгу в ходе встречи с коллективом предприятия «Красмаш» рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе. По его словам, в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры стратегии пропаганд — в них создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране.

1 июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, который запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Согласно авторам законопроекта, он призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.