Саудовская Аравия хочет заменить американские ЗРК «Патриот» на российские «Абакан»

Как рассказали «Газете.Ru» несколько источников, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, власти Саудовской Аравии проявляют интерес к российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) «Абакан» – первой в мире специализированной системе для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. При этом «Абакан» может сменить в армии саудитов американские ЗРК «Патриот».

По данным «Газеты.Ru», уже прошел ряд предварительных консультаций и переговоров между представителями Москвы и Эр-Рияда по поводу возможности приобретения ЗРК «Абакан». Этот

зенитный ракетный комплекс – в силу своей специализированности – сможет снять практически все озабоченности королевства в сфере обороны от тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Саудовская Аравия регулярно подвергается обстрелу тактическими баллистическими ракетами хуситов – военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена.

Документы на «Абакан» – рекламный паспорт и паспорт экспортного облика – уже готовы. На предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет 22-28 августа в Московской области, ЗРК «Абакан» впервые будет представлен в полном составе.

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