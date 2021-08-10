В ЛНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле со стороны ВС Украины

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины по поселку Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

Отмечается, что обстрел производился со стороны населенного пункта Новотошковское, находящегося под контролем Киева.

По словам офицера представительства ЛНР в СЦКК, обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.

В МЧС ЛНР сообщили, что женщина с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в ЛНР заявили, что ВСУ заставляет мирных граждан рыть окопы за нарушения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию, сравнив ситуацию в ЛНР и ДНР с Берлинской стеной.