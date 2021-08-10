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США провели успешные испытания модернизированных управляемых ракет

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Rahmat Gul/AP

В американском штате Нью-Мексико были проведены успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится на сайте компании-разработчика Lockheed Martin.

Отмечается, что в ходе испытаний система PAC-3 MSE сумела перехватить тактическую баллистическую ракету. В Lockheed Martin подчеркнули, что это свидетельствует об исправной работе усовершенствованного программного обеспечения и компонентов.

В компании также подтвердили надежность другой системы PAC-3 CRI. Успешные испытания показали уникальные преимущества перехватчиков данной серии, способных ликвидировать цели и защищать от поступающих угроз, в том числе самолетов, баллистических и крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что американские вооруженные силы планируют вести технологическую гонку с Россией и Китаем в отрасли беспилотных наземных машин.

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