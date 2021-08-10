Стало известно о полном переключении разведки Украины на Россию

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов заявил, что украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), передает РИА «Новости».

Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился».

По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам.

«Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — сказал Пухов.

По его данным, в начале 2000-х годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ.

Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)».

Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства.

Ранее СБУ заявила о переходе бывших спецназовцев военной разведки Украины «на сторону России».