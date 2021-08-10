В Киеве заявили об испуге Германии и Франции от военной мощи Украины

Политолог Вадим Карасев заявил, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Берлин и Париж не готовы принимать Украину в Евросоюз и НАТО, так как это может привести к доминированию Восточной Европы над Западной. Эксперт выразил мнение, что Германия и Франция беспокоятся, что если Киев станет членом Североатлантического альянса и ЕС, то Украина, Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, «будет доминирующей» над Западной Европой.

«Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — считает Карасев.

Он также отметил, что Украина — это страна с большой территорией и многочисленным населением, которая по сравнению со многими прибалтийскими и балканскими государствам обладает значительной военной мощью.

«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», — заключил политолог.

Ранее военный эксперт оценил современное состояние Вооруженных сил Украины и их техническое оснащение.