Погибшего при спасении ребенка в Приднестровье российского военнослужащего наградят

Ефрейтор Валерий Евдокимов, служивший в оперативной группе российских войск в Приднестровье, который погиб, спасая ребенка из воды, будет представлен к награде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. замначальника группы по военно-политической работе майор Алексей Крашенинников.

«Он был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учебы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», — сказал Крашенинников.

Майор отметил, что семье погибшего окажут материальную помощь.

1 августа 2021 года Евдокимов отдыхал с семьей на берегу реки около поселка Кицканы в Слободзейском районе. Услышав детские крики о помощи, он заметил в воде тонущего мальчика и поспешил на помощь. Ефрейтор спас ребенка ценой собственной жизни.

У Евдокимова осталось двое детей: восьмилетняя дочь и шестилетний сын. Командование группы, в которой он служил, пообещало взять шефство над его семьей.

Ранее полицейский спас ребенка, упавшего в колодец под Великим Новгородом.