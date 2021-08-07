Минобороны Афганистана заявило о ликвидации «теневого губернатора» талибов*

Войска Афганистана сообщили, что ликвидировали «теневого губернатора» движения «Талибан (организация запрещена в России)» Абида Мавлави. Об этом сообщает в Twitter министерство обороны республики.

«Тень террористов-талибов, губернатор провинции Нимруз (Абида Мавлави — прим. ред.) был убит вместе с 14 другими террористами», — написало минобороны.

Они отметили, что участников движения «Талибан» уничтожили на их собрании в городе Заранж провинции Нимиц.

Однако РИА «Новости» опровергло сообщение о гибели Мавлави со ссылкой на представителя талибов Кари Юсуф Ахмади.

Ранее радикальное исламистское движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило о захвате города Зарандж — центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео захвата боевиками некоторых районов Заранджа. По данным Reuters, большая часть города перешла под контроль «Талибана» без какого-либо сопротивления.