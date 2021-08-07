СМИ: США перевезли боевиков ИГ** из тюрем на свою базу в Сирии

Военные США вывезли 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* из тюрем и доставили их на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сири, передает агентство SANA, ссылаясь на источники.

Как сообщается, заключенных из тюрем арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил» (SDF) перебросили в город Эш-Шаддади. По информации источников, среди вывезенных боевиков числятся командир шпионских групп ИГ (организация запрещена в России)* и специалист по изготовлению взрывных устройств.

По данным агентства, американские силы перевезли боевиков, чтобы использовать их для выполнения своих планов в регионе.