Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19 нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

«Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тыс. человек. В целом у нас вакцинирован 1 млн 400 тыс. человек», — отметил он.

По его словам, для вакцинации призывников на сегодняшний день есть отдельная программа.

«Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным», — сказал Шойгу.

Кроме того, министр отметил, что в армии нет противников вакцинации от коронавируса.

«Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных и много», — добавил он.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных силах России начнут с защитников воздушного пространства (ПВО).