Первый полк ракет «Сармат» сформируют в 2022 году

Новейшие жидкостные межконтинентальные ракеты «Сармат» должны поступить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

«Летные испытания [пройдут] в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — заявил Шойгу

Ранее агентство сообщало, что в третьем квартале 2021 года планируется провести первый пуск «Сармата», а государственные испытания намечены на 2022 год.

Эти ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода». «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника, и будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности.