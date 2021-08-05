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Повторную вакцинацию в российской армии начнут с подразделений ПВО

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Повторную вакцинацию от коронавируса в рядах Вооруженных силах России начнут с защитников воздушного пространства (ПВО), пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Как рассказали изданию эксперты, в приоритетном порядке делать повторные прививки отправляют военных, контролирующих обстановку в небе. Речь идет о расчетах зенитных систем С-300 и С-400, экипажах истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также о личном составе радиотехнических подразделений.

«Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Это создает особый риск», — сказал в беседе с «Известиями» военный эксперт и кандидат химических наук Олег Желтоножко.

Он отметил, что если упустить ситуацию, последствия могут оказаться «катастрофическими», так как «больная армия никакое государство не спасет».

По словам источников издания, вакцинация людей, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, включая военных, медиков и других, является первоочередной задачей.

Вакцинация в армии и на флоте стартовала в конце прошлого года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что два месяца назад она завершилась. В настоящее время ведомство организует вакцинацию молодого пополнения, которое поступило в армию во время весеннего призыва, а также повторных прививок для тех, у кого пришел срок.

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Коронавирус 2019-nCoV
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